Un fan cumple su sueño de cantar a dúo con Kylie Minogue en plena calle

a la salida de la casa de la artista

El fenómeno fan no tiene límite. Un joven de Barcelona, Ignacio Javier García, no tuvo reparos en viajar hasta Londres junto a su novio para poder cantar junto a Kylie Minogue 'Paper Dolls'. Para ello fue hasta el apartamento de artista y esperó a que la ex de Andrés Velencoso saliera a la calle para cumplir su sueño. Aunque al principio la australiana estaba un poco desconcertada con la situación, pero luego no dudó en animarse a interpretar su tema junto al catalán.