Un fan acusa a Chris Brown de agredirlo en un concierto

El rapero Chris Brown vuelve a ser noticia por sus agresiones en vez de por su música, y es que son muchos ya los casos violentos en los que el artista ha sido involucrado. Ahora, ha sido un fan suyo llamado Malek Mokrani quien ha denunciado que el rapero le agredió en un concierto.

Al parecer los hechos sucedieron durante una actuación de Chris Brown en Cannes el pasado 18 de mayo, tal y como dice el fan y recoge el portal TMZ. Durante el concierto hubo una reyerta que acabó con el joven en el suelo y Brown pisándole la cabeza.

Mokrani alega que, posteriormente, tuvo que acudir al hospital debido a los fuertes dolores de cabeza y de cuello que sufrió por el golpe. Asimismo, el fan señala que emprenderá acciones legales contra el cantante. El medio ha publicado una imagen del instante en el que se produce la agresión pero Brown alega que es todo mentira y la instantánea ha sido trucada por el portal para desprestigiarlo.

Chris Brown ha publicado un vídeo en Youtube donde la su versión de los hechos. Así, el rapero comenta que no se encontraba de concierto si no como invitado en un show, y que, ciertamente, se produjo una riña durante el evento en la que no participó y que lo único que se limitó a hacer fue "intentar protegerme de cualquier agresión".