La famosa hermana de Jennifer Lopez que no conocías

Jennifer Lopez es una de las cantantes y actrices más famosas de todo el mundo y que más seguidores tiene a lo largo y ancho del planeta pero la artista no es la única famosa dentro de su familia. Y es que JLo tiene una hermana que es muy conocida en Estados Unidos.

Su nombre es Lynda Lopez y tiene un año menos que Jennifer. La hermana pequeña de la cantante es periodista y presenta el programa 'American this morning', en la ABC News.

Lynda se dio a conocer antes de que JLo llegase a convertirse en toda una estrella internacional y ha trabajado a lo largo de su carrera para medios tan importantes como: medios como CBS, E! News, 'Huffington Post' o el canal ABC.

"La quiero con toda mi alma. Es todo un ejemplo a seguir", confesaba Lynda en una entrevista reciente. "Cuando le pregunto si está bien, siempre responde que sí, aunque sé que está exhausta. Es una mujer increíble".

Aunque su fama no se puede comparar con la de la diva del pop, también ha logrado el reconocimiento profesional al aparecer ya en 1993 su nombre en el 'Who's Who Among American Hispanics', y en 2001 ganó un premio Emmy en la categoría de mejor programa especial de noticias matinales.

Las hermanas están muy unidas y son muchas las cosas que comparten. Ambas se quedaron embarazas el mismo año y tras la experiencia de la maternidad decidieron crear la Lopez Family Foundation, una institución que ayuda a madres sin recursos de países pobres.