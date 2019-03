Las familias de los chicos de One Direction, protagonistas del videoclip de ‘Story of my life’

LANZAN SU NUEVO DISCO, ‘MIDNIGHT MEMORIES’, EL PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE

Mordiéndose las uñas están l@s directioners de todo el planeta con la llegada del nuevo disco del grupo más famoso de los últimos tiempos: One Direction. La ‘boy band’ lanzará ‘Midnight Memories’ el próximo 25 de noviembre, pero por lo pronto ya tenemos un aperitivo del primer sencillo, ‘Story of my life’, del que puedes ver el videoclip. Unas imágenes muy tiernas en las que los chicos han querido que participen sus familias ya que el tema está dedicado a ellas.