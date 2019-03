La falsa sonrisa de Liam Payne de One Direction a sus fans revoluciona las redes sociales

Los chicos de One Direction no hacen más que cosechar éxitos a nivel mundial, pero parece que no a todos sus componentes les gusta tener tanta fama y algunos se tienen que esforzar mucho por sonreír cuando posan junto a sus fans. Este es el caso de Liam Payne, al que una fan grabó durante la alfombra roja de los ARIA Music Awards con cara de pocos amigos.

Unas imágenes que ya están dando mucho que hablar entre sus fieles seguidores y en las que podemos observar como el cantante saca su sonrisa más falsa para las fotos y luego se aleja de lo más serio y malhumorado.

Él mismo se hacía eco de la noticia y comentaba lo ocurrido a través de su cuenta personal en Twitter:“Un montón de gente está diciendo que fingí mi sonrisa ayer con las fans. Normalmente cuando uno va a tomarse una foto no sonríe hasta que alguien está a punto de tomarla”. ¿A ti qué te parece?