Fallece Sarah Harding, de 'Girls Aloud', a los 39 años por un cáncer de mama

Sarah Harding, la que fuera componente de Girls Aloud, ha fallecido a los 39 años. Fue en 2020 cuando le detectaron un cáncer de mama contra el que ha luchado durante el último año, pero finalmente la enfermedad ha acabado llevándose a la joven artista.

Ha sido su madre la encargada de compartir la triste noticia a través de sus redes sociales donde escribió: "Es con profunda angustia que hoy comparto la noticia de que mi hermosa hija Sarah ha fallecido tristemente". Y añadía: "Muchos de vosotros sabréis de la batalla de Sarah contra el cáncer y que luchó tan fuertemente desde su diagnóstico hasta su último día. Se ha ido en paz esta mañana. Sé que no querrá que se la recuerde por su lucha contra esta terrible enfermedad: era una estrella brillante, y espero que así sea como se la recuerde".

Han sido múltiples los mensajes publicados para darle el último adiós a la cantante, entre ellos los de sus compañeras de grupo, Nicola Roberts y Nadine Coyle, que se han quedado totalmente devastadas ante la triste noticia.

"No puedo aceptar que haya llegado este día. Me duele el corazón y durante todo el día todo lo que pasamos juntas ha dado vueltas en mi mente... Una parte de mí o de nosotras ya no está aquí y es impensable y doloroso y totalmente cruel", escribía Robert, mientras Coyle decía: "Estoy absolutamente devastada. No puedo pensar en palabras que puedan expresar lo que siento por esta chica y lo que significa para mí".

Un triste desenlace para Harding que el pasado marzo confesaba en un extracto de sus memorias publicada por el Times: "En diciembre mi médico me dijo que la próxima Navidad sería probablemente la última".

Fue en diciembre de 2019 cuando Sarah se encontró por primera vez bultos bajo su brazo, pero luego llegó el coronavirus y como ella misma confesó “era consciente de que necesitaba solucionar este problema de salud, pero con todo lo que estaba pasando era difícil”.

Fue en 2002 cuando la artista dio el salto a la fama tras participar en ‘Popstars: The Rivals’, de allí salió el grupo del que también formaban parte Nicola Robert, Nadine Coyle, Kimberley Walsh y Cheryl Cole. Geri Halliwell, entonces jurado el programa, ha querido despedirse también de la joven, así como el que fuera su pareja, Calum Best, que ha recordado los mejores momentos que vivieron juntos.