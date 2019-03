Fallece la madre de Alejandro Sanz tras sufrir un infarto

María Pizarro, madre del cantante Alejandro Sanz, murió anoche en su localidad natal, Alcalá de los Gazules (Cádiz), han indicado a Efe fuentes del ayuntamiento gaditano.

María Pizarro falleció sobre las once de la noche a causa de un infarto en su casa de esta localidad, en la que, según las mismas fuentes, pasaba una temporada coincidiendo con las fiestas patronales del municipio, que comienzan mañana.

Alejandro ha querido agradecer a tod@s su apoyo a través de Twitter y, en la misma red social, le ha dedicado unas palabras a su madre: "Se fue la jefa..(Pobrecita la guitarra que dolor de mi pañuelo).. Much@s no la conocisteis pero Su verdad era de marmol y su candor de piñas verdes. Perdonadme pero no quiero mas que llorar y maldecir al destino. No dejeis que el tiempo decida. No dejeis que os gane... Llamad a vuestros padres ahora mismo para decirles que son lo mas importantes de vuestra vida. Un abrazo y gracias de nuevo.. La vida sigue pero mal..."

Alcalá de los Gazules, donde Alejandro Sanz pasó los veranos de su infancia y adolescencia y al que el cantante suele escaparse cada año para estar con su familia materna, se prepara para despedir a María Pizarro, miembro de una familia que, además, tiene entre sus miembros a políticos como el exconsejero de Gobernación y diputado autonómico socialista Luis Pizarro.