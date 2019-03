Fadi Fawaz, el novio de George Michael, era en realidad su ex

George Michael y Fadi Fawaz estuvieron juntos ocho años, pero pusieron punto y final a su relación a mediados del 2015, tal y como han revelado amigos del cantante al diario The Sun.

“George confiaba en Fadi y dependía de él para muchas cosas, pese a que llevaran 18 meses por lo menos sin ser pareja”, aseguró una fuente a este diario. De ahí que cuando todos los medios de comunicación se refirieron a Fadi como su novio tras su muerte, en el entorno de George se creara confusión.

Es cierto que mantenían un estrecho contacto aunque su historia de amor hubiera acabado, pero, como el propio Fadid aseguraba recientemente, en ningún momento estuvo cerca de Michael el fatídico día de su muerte, ya que la noche de antes se había quedado dormido en su coche.

“Me quedé dormido en mi coche en Nochebuena y no pude verle antes de morir”, explicaba al The Sun tras denunciar públicamente los mensajes que habían aparecido en su perfil de Twitter como resultado de una suplantación de identidad. “Mi cuenta ha sido hackedad y por eso he tendio que eliminarla. Es bastante aterrador, si te soy sincero”, declaraba en la misma entrevista.