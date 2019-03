La exuberante influencer con la que Liam Payne estaría saliendo

Liam Payne parece haber recuperado la ilusión en el amor. Tras su ruptura con Cheryl Cole, el cantante podría estar iniciando un romance con Maya Henri, una conocida influencer a la que se conoce desde hace muchos años.

La noticia ha surgido a raíz de que la pareja ha sido vista salir del hotel Bulgari en Londres, donde parece que podrían haber pasado la noche juntos tras una romántica cena en el restaurante del hotel.

Y es que Maya Henry es una conocida influencer estadounidense que se hizo conocida por su fastuosa fiesta de quince años en la que contó con más de 7 artistas internacionales entre los que destacaban Pitbull, Nick Jonas y hasta Justin Timberlake.

The Sun ha afirmado que Payne y Maya Henri se llevan muy bien y, según una fuente cercana a la pareja, aún no formalizan la relación pero se están conociendo. "Se han besado un par de veces, pero él no tiene prisa, ni se siente preparado para comenzar una relación seria", ha dicho la fuente del medio británico.

A pesar de los rumores de relación, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto. ¿Será la pareja del verano?