El extraño motivo por el que Demi Lovato no estará en el concierto benéfico de Manchester junto a Ariana Grande

Ariana Grande regresará el domingo 4 de junio a Manchester con un concierto benéfico llamado 'One Love Manchester' a favor de las víctimas del atentado que tuvo lugar a la salida de su espectáculo el pasado 22 de mayo.

Junto a ella veremos a artistas de la talla de Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Niall Horan, Miley Cyrus o Pharrell Williams, entre otros, pero a muchos seguidores les ha extrañado que Demi Lovato no esté entre los invitados.

Y eso que Demi apoyó públicamente a Ariana tras lo sucedido con un tierno mensaje: "Siento mucho que tuvieras que pasar por esto Ari… Esto no es justo y nadie debería vivirlo. Mis pensamientos y oraciones están contigo y con las víctimas. Te amo mucho mucho mucho".

Cuando una fan preguntó en Instagram sobre el motivo de que Demi no participaría en el concierto de Manchester después del apoyo mostrado a su ‘amiga’, fue la propia Lovato la que contestó a la pregunta con un: “Porque no me lo pidieron”.

Ups! ¿Habrá pasado algo entre ellas?