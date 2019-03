Las extrañas costumbres de Adele: no lavarse el pelo con champú

Si las celebrities y famosos mantuvieran sus bocas cerradas en muchos aspectos de su vida, nosotros no tendríamos momentos tan divertidos como este. La cantante Adele ha sido la última en confesar cómo mantiene su voluptuoso peinado así de tieso. Y el secreto no es otro que no lavarse el pelo con champú.

¡Sí, sí! La intérprete de ‘Someone like you’ cuando se mete en la ducha se enjabona toda ella menos su cabellera, que sólo limpia con agua… ¡Pero qué porquería, Adele!

Ella misma confesó a la revista ‘Glamour’ que lavaba su pelo únicamente con agua del grifo y que lo hacía con champú cada dos meses. Ahora se entiende todo, ni Busy Philipps ni Kim Kardashian, que han intentado copiar su look años 60, han obtenido tan buenos resultados en sus peinados como Adele. ¡Pero quién se iba a imaginar que para lograr tal obra de arte no se debieran utilizar un arsenal de productos ‘volumizing’!

Puntas onduladas, moño estilo vintage, volumen XXL y estilismo cardado. ¡Chicas, el secreto está en no usar champú!