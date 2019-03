La extraña relación de Justin Bieber y Hailee Steinfeld

Lo que sí es cierto, porque hay testigos que lo han sacado a la luz en Instagram, es que Bieber y Hailee se encontraron después de la gala Met . Pero la cosa no debió de ir muy bien cuando Justin dejó de seguirla horas después en Instagram.

El caso es que los presentó el pastor de la iglesia a la que ambos acuden, y por lo visto han quedado varias veces después. A todo esto, la chica tiene novio, Cameron Smoller , al que no sabemos qué gracia le hará esta nueva amistad.

Justin Bieber tenía un nuevo ‘fichaje’ a la vista, pero parece que la cosa no ha cuajado del todo. Al parecer, el chico le habría echado el ojo a Hailee Steinfeld , la guapa actriz y cantante que forma parte del íntimo círculo de amigos de Taylor Swift .

Una publicación compartida de hailey and justin vids🎥. (@jaileygoals) el 2 de May de 2017 a la(s) 6:03 PDT

"Justin le dio like a una foto de Hailee" Me encanta su amistad #VideoLove Justin Bieber pic.twitter.com/J3MlpBkD1s

Justin anoche estuvo con hailee pero ahora le dio unfollow en ig lost in confusion like an illusion