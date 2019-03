La extraña muerte de la madre de la verdadera cantante de 'Escondidos', Olga Tañón

Olga Tañón es la verdadera cantante de ‘Escondidos’, el tema que nunca olvidaremos gracias a la interpretación que del mismo hicieron Chenoa y David Bisbal en la primera edición de Operación Triunfo, y que en el concierto del 15º aniversario del programa volvieron a interpretar con ‘cobra’ incluida.

Pero la ganadora de hasta cinco Grammys ha visto como su madre fallecía hace unos meses en extrañas circunstancias, según ha revelado su marido, el productor musical Billy Denizard, en el programa ‘Lo sé todo’, tal y como informa LOC de El Mundo.

Al parecer, su suegra, Carmen Gloria Ortiz, habría sido secuestrada por una pareja de delincuentes en octubre de 2016, cuando fue abordada en un centro comercial. Es más, la convencieron de que si no cooperaba, su familia correría peligro, y fue obligada a retirar 10.000 dólares de un banco y a pedir un préstamo por la misma cantidad. Finalmente, la abandonaron en una farmacia, pero, según su yerno, su personalidad nunca volvió a ser la misma.

Sus estados de ánimo y su salud comenzaron a decaer y, aunque su ya fallecida suegra fue incapaz de denunciar el hecho a las autoridades, Olga ha decidido guardar silencio al respecto, es más, no se lo habría comentado ni a sus familiares. Eso sí, la cantante puertorriqueña no ha dudado en recordar a su madre a través de las redes sociales, donde no deja de publicar fotos junto a ella.