La extraña exigencia de Joe Jonas antes de cada concierto

Parece que Joe Jonas se ha venido arriba junto a su banda DNCE, y es que ahora el cantante hace unas exigencias antes de cada concierto que ni la mismísima Beyoncé.

El artista exige que antes de actuar en su camerino tiene que haber doce cachorros. Una petición que, por motivos obvios, no siempre pueden cumplir los organizadores de sus conciertos.

"Desde hace un tiempo, he incluido entre mis exigencias el que me traigan doce cachorros. Y de vez en cuando llego a una ciudad para dar un concierto y me los encuentro allí", reveló Joe en el programa de radio australiano 'Fitzy & Wippa'.