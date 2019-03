La explicación a la ceja cortada de Charlie Puth

Muchos cantantes crean nuevas tendencias, desde cortes de pelo hasta estilos propios. Pero Charlie Puth nada tiene que ver con todo esto. El cantante tiene la ceja derecha cortada y no precisamente por gusto.

Charlie Puth dio su salto al mundo de la música con el tema 'We don't Talk Anymore' y desde entonces muchos se preguntan el porqué de su corte en la ceja derecha. Pues bien, aquí tenemos la respuesta: el cantante sufrió un pequeño accidente cuando todavía era un niño.

Tenía dos años y fue atacado por un perro que le dejaría marcado para toda la vida. "Tengo esa cicatriz en mi ceja derecha y la gente que no me conoce bien piensa que me rasuro a propósito esa parte. Veo personas en Twitter que se han rasurado la ceja y dicen 'Soy un Puther de por vida’. Sólo puedo pensar 'Dios mío, espero que sus mamás no se enojen conmigo", confesaba el artista.