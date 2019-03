El exnovio de Ariana Grande, Jai Brooks, la ha acusado de haberle sido infiel con Nathan Sykes de ‘The Wanted’

Con estas palabras contestaba la cantante Ariana Grande a las acusaciones que le hizo su exnovio, Jai Brooks, en Twitter: "Me levanté esta mañana en shock total. Supongo que no debería estar tan sorprendida".

Y es que quien fuese su pareja hasta el pasado agosto, publicó un comentario en la red social donde la acusaba de haberle sido infiel con su actual novio, Nathan Sykes de ‘The Wanted’, con quien tiene una relación desde hace unas semanas: "Sí, me fueron infiel. Sí, apesta. Sí, me dejaron por otro hombre". A lo que añadía: "Nathan será muy buen tipo, pero lo que hizo está muy mal. Se metió en mi vida y no respetó mi relación. Sus acciones causaron que yo no pudiera dormir por las noches y que no vea el mundo como un lugar hermoso".

Brooks continúo su comentario refiriéndose directamente a Sykes: “Nathan, si lees esto, cuando le des la mano [a Ariana], dásela bien fuerte porque estás agarrando mi mundo. Les deseo felicidad y una buena vida, y que todo les funcione… Se suponía que hoy sería nuestro primer aniversario y en vez de eso, estoy escribiendo esto".

Ante tal exposición Ariana le respondió diciendo: "Me dijiste que si no volvía contigo, me ibas a hacer lucir mal ante el mundo entero... Ya no les tengo miedo ni a ti ni a tus mentiras". A lo que añadió la siguiente frase en forma de sentencia: "Voy a actuar como mi madre me enseñó, como una dama, y sobrellevar esto con clase y dignidad... Pero nunca voy a ser la oportunidad de prensa de ningún hombre".