La exnovia de Liam Payne ha felicitado al cantante por su reciente paternidad

Aunque en un principio Sophia Smith no dio el visto bueno al romance de Liam Payne y Cheryl, que comenzó poco después de que su idílica historia de amor llegase a su fin el pasado 2015, parece que ahora solo tiene buenas palabras para su exnovio e incluso se alegra de que le vaya bien en esta nueva aventura como padre.

Cuando salió a la luz el romance de Liam y Cheryl, Sophia concedió unas polémicas declaraciones criticando la diferencia de edad de su expareja y su actual novia y madre de su hijo, pero parece que eso ya forma parte del pasado. Ahora que ha pasado un tiempo desde aquella ruptura, la ex del cantante ya le ha olvidado y se alegra de que esté feliz e incluso han vuelto a contactar.

Según ha informado la publicación The Sun, Smith le ha enviado un mensaje al excantante de One Direction para darle la enhorabuena por el nacimiento de su primer hijo. Al parecer, Sophia se alegra de que Liam haya rehecho su vida al lado de Cheryl y según ha confesado ella está bien. "Sí ... estoy bien. Estoy bien", ha respondido la ex de Payne cuando le han preguntado cómo estaba después de ver la reciente felicidad del cantante.