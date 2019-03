Una exmodelo denuncia que fue acosada por Madonna

Amanda Cazalet ha saltado a la luz tras haber sacado a la venta una serie de cartas de amor y notas que Madonna le escribió durante dos años. La ex modelo ha contado a The Sun on Sunday que "Madonna se obsesionó conmigo desde el momento en que me metió su lengua en mi boca. Lo que hizo después hoy se calificaría de acoso y la forma en la que me trató se consideraría inapropiada".

Cazalet era modelo y musa del diseñador francés Jean Paul Gaultier en 1990. A través de él fue como conoció a la 'Reina del Pop' en París, con la cual terminó filmando 'Justify My Love'. Un vídeo con imágenes tórridas que fue prohibido en muchos países por su contenido sexual.

Pues parece que después de ese encuentro, la cantante utilizaba la excusa de que Amanda trabajaba para ella para aprovecharse de la situación. "En aquel momento no me ofendió, pero visto desde ahora se aprovechó de mí porque, al fin y al cabo, ella era mi jefa", explica la ex modelo y añade que, para esos momentos, "Madonna ya cultivaba la imagen de bisexual".

La ex modelo había mantenido en silencio lo ocurrido hasta ahora que ha decidido vender toda la correspondencia de las cartas de amor, después de que en 2004 vendiera un manuscrito de Madonna a un coleccionista privado por 4.400 euros que terminó subastándolo por un precio superior años más tarde.