El exmarido de Mariah Carey, el productor musical Tommy Mottola, pide ayuda para ella

Mariah Carey está viviendo un mal momento. La cantante no levanta cabeza últimamente y, por si algo le faltaba, encima todo el mundo habla de ella tras su desastrosa actuación en el Times Square de Nueva York. Los problemas técnicos que hicieron que el playback fuera desacompasado a sus labios derivaron en que la artista finalmente abandonara el escenario, dejando atónito a todo el mundo.

Ahora es su exmarido, el productor musical Tommy Mottola, el que ha salido en su defensa en una carta publicada en Page Six, aunque sí que no se muerde la lengua a la hora de cuestionar la profesionalidad de las personas que actualmente trabajan con ella: "MC es posiblemente la voz pop más grande de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un icono global y un tesoro con talento increíble no solo como cantante, sino como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera", declaró.

Y es que Mottola fue quien inició la carrea de Carey en los 90, se casaron en 1993 y se divorciaron cinco años después. De ahí que le transmita una serie de consejos: “Debe contratar a profesionales más experimentados y respetados para rodearla y ayudarla con su carrera. Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo". Y continúa: "Eso no la ayuda en nada. Ni para su integridad ni para su credibilidad, o su enorme talento. Ella debe dar un paso atrás, pensar cuidadosamente y pensar bien qué quiere hacer ahora".