La evolución de Selena Gomez, de niña Disney a princesa del pop

Desde bien pequeñita, Selena Gomez ha demostrado con creces que brilla con luz propia. Su debut artístico fue con tan solo 7 añitos interpretando a Gianna en la serie infantil Barney & Friends, aunque donde se consolidó como actriz fue en Disney, en la serie Wizards of Waverly Place que protagonizó entre 2007 y 2012. Según ha comentado la artista en más de una ocasión, la pasión por el espectáculo le viene de familia, ya que su madre era actriz de teatro antiguo y la vio actuar desde pequeña.

Sus primeros pasitos en el mundo de la música llegaron en 2008 cuando firmó con la compañía discográfica Hollywood Records y formó la banda Selena Gomez & The Scene. Desde entonces, la artista no ha dejado de lograr todo lo que se propone, llenando multitudinarios estadios y haciéndose con miles de seguidores en todo el mundo.

Además de la televisión, a Selena también la hemos visto en la gran pantalla, pero su cambio radical lo ha experimentado gracias a la comedia dramática 'Springs Breakers', película que también se presentó en España, motivo por el cual acudió al programa 'El Hormiguero' donde derrochó simpatía junto a su amiguísima y compañera de reparto Vanessa Hudgens.

Estilosa y a la moda, si hay algo que también caracteriza a la artista son sus cambios de looks a lo largo de todo este tiempo, donde hemos comprobado que ha pasado de ser toda una niña buena y recatada a ser una mujerona de lo más elegante a la par que atrevida. Selena es una de las 'celebs' más referentes y ha copado numerosas portadas de revistas tan importantes como Elle, Nyon o Billboard.

Tras tres discos como Selena Gomez & The Scene, la estadounidense ahora arrasa en solitario con su nuevo trabajo 'Stars Dance'. La canción 'Come & Get It' es su primer sencillo, tema que ya se escucha en todas las radios y ha sido número uno en multitud de países. Conocida por sus logros y éxitos en el ámbito profesional, también nos conquistó en el ámbito personal: la relación de Selena Gomez y Justin Bieber fue uno de los culebrones más comentados de todos los tiempos, y es que el principito del pop parece que le dejó una gran huella a la ex chica Disney... ¡Con la buena pareja que hacían!

Teloneada por el guapérrimo Xuso Jones, Selena llega a Madrid para ofrecer su único concierto en España y sabemos de buena tinta que va a dejarse la piel y poner todo de su parte para que sus fans, llegados de todos los puntos de la geografía, disfruten a lo grande de su cantante favorita en vivo y en directo. Además, en Celebrities.es le hemos dado la oportunidad de conocerla en persona a cinco de ell@s en un 'meet&great' doble. ¡Que comience el espectáculo!