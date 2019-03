La eterna juventud de Sting

Sting va a compartir parte del secreto de su eterna juventud al público. El cantante ha abierto una tienda con sus alimentos llamada ‘Tenuta il Palagio’, donde venderá aceite de oliva, el vino, la miel y el salami hechos en su finca de la Toscana.

Este caballero inglés piensa que existe una relación cercana entre la buena música y los buenos alimentos, porque si no come bien, no puede cantar.

Esta comida orgánica se ha vendido durantes unos años en EEUU y en Gran Bretaña, en Harrods y ahora en su propia tienda.

El legendario rockero ha declarado en otras ocasiones que se mantiene joven a su edad porque todos los días mantiene relaciones sexuales tántricas, cuida su alimentación y lo más importante es tener la mentalidad de un joven.