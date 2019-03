La estremecedora carta de Avril Lavigne sobre su enfermedad

Avril Lavigne ha sorprendido a sus fans después de haber publicado una carta en su página web que explica la razón de su desaparición durante estos últimos años. "He decidido ser sincera y más vulnerable que nunca", explicaba la artista, que sufre la enfermedad de Lyme.

Y parece que este padecimiento, que también sufre la modelo Bella Hadid, le había hecho aceptar "la muerte mientras escribía mi última canción en la cama". Unas inesperadas palabras con las que ha asegurado que pasó por un momento muy aterrador: "Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme".

Tras confesar haber experimentado cansancios, dolores de cabeza y mareos, Lavigne ha compartido que "una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás". Sin embargo, sabe que si quiere "concienciar sobre la gravedad de la enfermedad" deberá de sacarlo de la mejor manera que sabe hacerlo: a través de su música.

Con esta impactante declaración, Avril ha querido también dar buenas noticias. La estrella ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de un importante sencillo que ve la luz después de cinco años: 'Head Above Water'.

Muy emocionada, ha finalizado con unas lindas palabras para dar las gracias a todos los que han estuvieron a su lado: "Estoy recuperando mi vida. Gracias para esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida".