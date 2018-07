El estornudo de Beyoncé en pleno concierto se hace viral

Hemos visto a Adele olvidarse de la canción, a Meghan Trainor caerse al final de una actuación o a Justin Bieber meterse un resbalón por el agua pero nunca a una gran diva estornudar encima de un escenario. Beyoncé no pudo evitar un "achís" en pleno concierto en Nueva York mientras cantaba uno de sus temas. Los más fanáticos vitorearon "salud" y "we love you" a la vez que la mujer de Jay Z continuaba con el espectáculo.

Debió ser que los ventiladores con los que la intérprete de 'Single ladies' contaba para que movieran su melena le jugaron una mala pasada y a Queen B le entró frío y no pudo hacer otra cosa que estornudar. ¡Eso sí, fue muy educada que se puso el brazo en la nariz para no duchar a los que estaban en primera fila! Aunque viendo la reacción, creo que no les hubiese importado mucho.

"Nunca vi nada tan encantador" o "Beyoncé estornudó en el escenario y el público se derritió…Es real", son algunos de los comentarios que se puede leer en Twitter. La artista se encuentra en plena gira mundial y aterrizará en nuestro país el 3 de agosto para dar un concierto en Barcelona.