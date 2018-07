El escenario de Beyoncé se desploma en pleno concierto

La cantante reaccionó con mucho humor

Beyoncé se encuentra de gira con ‘Formation’. La cantante ofreció en Detroit su último concierto en Estados Unidos antes de llevar su espectáculo a Europa. Pero problemas del directo, cuando la artista se disponía a cantar su icónico 'Crazy in love', el techo de parte del atrezzo del escenario se derrumbó y lo mejor fue la reacción de la reina del pop que comenzó a tararear el estribillo de 'Single Ladies': "Uh- oh uh -oh uh- oh".