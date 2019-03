Los 20 escándalos más polémicos de Madonna

LA REINA DEL POP NUNCA DEJA DE DAR LA NOTA

Con Madonna la polémica está servida. Y es que no hay actuación en la que la diva del pop no de la nota. ¿Su última provocación? ¡Enseñar su trasero en mitad del concierto que dio en Roma! Pero detrás de este hecho, muchos son los escándalos que ha protagonizado y que, sumados a su voz y a su particular estilo, le han convertido en la diva que es hoy en día.