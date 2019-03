Enrique Iglesias pierde la sensibilidad de un dedo tras su accidente con el dron

El pasado mes de mayo Enrique Iglesias sufría el ataque de un dron durante un concierto en Tijuana. Un aparatoso accidente que ha dejado al cantante sin sensibilidad en la yema del dedo corazón de su mano derecha.

Como buen profesional, Enrique no detuvo su actuación, continuó con su show simplemente vendándose los dedos heridos. Ahora, el cantante se encuentra recuperado casi al completo, así lo ha revelado durante una entrevista que ha concedido en América.

"Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente. No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo", confesaba el cantante durante una entrevista al programa 'Domingo al día' de la cadena América TV.