Enrique Iglesias pasa de jugar al tenis con su chica

Uno de nuestro cantantes más internacionales, Enrique Iglesias, ha hecho unas declaraciones muy contundentes sobre su chica, la tenista Anna Kournikova, según explica la web Showbiz Spy.

Al parecer, Enrique se niega tajantemente a jugar al tenis con su novia porque asegura que ella le pega unas palizas increibles. El hijo de Isabel Preysler le dijo hace un tiempo a Anna que "¡una y no más!, tras la última derrota que tuvo que vivir frente a la ex tenista.

"He jugado con ella demasiadas veces, pero nunca más. Es que ni siquiera me llego a acercar a su nivel", cuenta Enrique. También ha confesado que su hermano, Julio José, quiso en su día intentar batirse contra la rusa pero no llegó a nada, y también afirmó que "nunca más" lo intentaría.

El hijo de Julio Iglesias vive a un ritmo de super estrella de la música, pero asegura que no quiere seguir los pasos de su padre. "No sé si seguiré cantando hasta los 67 años como mi padre", afirma el cantante en la misma entrevista.

"Quiero decir, tengo 35 años ahora y creo que cuando llegue a los 50 querré tomarme todo esto con más calma. Es lo que pienso ahora mismo, pero tal vez eso cambie. Preguntadme de nuevo cuando tenga los 67 que tiene mi papá".