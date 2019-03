Enrique Iglesias la lía en un concierto y lo acusan de estar borracho

Enrique Iglesias está en estos momentos triunfando con su gira "Sex and Love World Tour" por todo el mundo. Así, hace unos días el cantante aterrizó en México para ofrecer un concierto en Jojutla, estado de Morelos, pero el resultado no fue el esperado por los asistentes.

Y es que, Iglesias estuvo bastante desacertado a lo largo de su actuación tanto por los desafines que protagonizó en varios momentos como por el comportamiento extraño que tuvo, llegando a especularse que Enrique estaba borracho.

Uno de estos momentos fue recogido por los asistentes y podemos observar como el español saca a un amigo suyo mientras interpreta el tema 'Cuando me enamoro' y su actuación deja mucho que desear. En más de una ocasión deja de cantar para que continúe con la canción el hombre que lo acompañaba quien no se sabía ni la letra.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar y algunos asistentes comentaron cosas como: "Cantó horrible, parecía borracho, desafinado. Me decepcionó", comentaba uno. Mientras que otro decía: "Muchos de tus fans guardaron su dinero para ir a ver un concierto más no un borracho… Más respecto al público", reprochaba al cantante.