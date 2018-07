Enrique Iglesias desata la polémica con el manoseo a su corista en pleno concierto

Enrique Iglesias ha dado mucho de qué hablar y no sólo por su último éxito, 'Duele el corazón', sino también por su último concierto en Zagreb, Croacia, donde ha mostrado mucha complicidad con su corista, Laura Janes. El cantante no dudó en agarrar el culo de la chica que parecía no molestarle el cariñoso gesto que incluso decidió ponerle pasión al asunto acercando su boca a la del artista. ¡Qué lista!

Los fans no dudaron en grabar el momento que no ha tardado en hacerse viral. Es más, Jones compartió con todos sus seguidores de Instagram varias imágenes del show donde se toma muy en serio su trabajo. En una de las fotos añadía como título, "Así es como se hace los duetos con el jefe".

La corista ha aclarado que llevan más de catorce años trabajando juntos y que son "como hermanos". ¿Le habrá montado una escena de celos Anna Kournikova a su chico? El perfil de Jones se llenado de comentarios alabando su trasero y diciendo lo afortunada que es por tener un jefe tan caliente.