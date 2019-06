Las dos veces en las que Enrique Iglesias y Anna Kournikova han estado a punto de romper

Parece que ahora a los cantantes les ha dado por abrir su corazón sobre el escenario, y es que si hace días era Lady Gaga la que hablaba por primera vez de su ruptura con su ex en su último concierto, ahora ha sido el turno de Enrique Iglesias…

A pesar de que el cantante y Anna Kournikova mantienen una relación de lo más estable desde hace 17 años, con quien recientemente se convertía en padre de mellizos; han sido contadas las ocasiones en las que el artista o la tenista han hablado sobre su relación. ¡Hasta ahora!

Durante el último concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México habló abiertamente y desveló las dos ocasiones en las que él y Kournikova han estado a punto de romper.

"Llevo 17 años con mi novia; 17 años. Ha habido momentos buenos, momentos malos. Momentos que me quiere mandar a la chingada. Hubo una vez, bueno, dos veces en específico que me dijo: 'Ya no más'. Y me acuerdo, esto es verdad, que escribí esta canción para pedir perdón. Esta es mi terapia: escribir", confesaba Enrique al público.

¿Sabes de que canción habla Enrique Iglesias? 'Enamorado por primera vez', el tema que le sirvió para arreglar las cosas con Kournikova.