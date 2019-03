A pesar de las amenazas de la Policía de Miami, Enrique Iglesias ha realizado ski acuático sin una sola prenda de ropa, tal y como prometió. Al enterarse que la policía le estaba buscando, declaró que no le daba miedo y que “una apuesta es una apuesta” y en algún momento la realizaría.

El portal TMZ ha colgado el video que corrobora que Enrique ha cumplido con su apuesta. Las imágenes no son muy claras porque no podía mostrar la cara debido a las amenazas de la policía. Por suerte, no le ha pillado.

Los amigos de Enrique no han querido confirmar que la persona que aparece en el video, sea él. Aunque han confirmado que la última semana de julio estuvo en Miami.