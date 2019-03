El enorme disgusto de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco está viviendo uno de los momentos más especiales. Primero le dio la bienvenida a su primera hija con Almudena Navalón el pasado 9 de junio. Y por si fuera poco, el cantante está triunfando con su 'Tour Bailar el Viento', una gira que consiguió el reconocimiento de La Mejor Gira del año 2016.

Toda esta felicidad se ha truncado con un problema que ha tenido el artista con su último concierto al que ha puesto el nombre de 'El último baile', previsto para el próximo 15 de septiembre en las Ventas (Madrid). Ha sido el propio Manuel quien ha compartido un mensaje en sus redes sociales con un tono de enfado e indignación.

"Mi gente, os escribo desde la indignación y la tristeza que me produce la situación actual de 'El último baile' en la plaza de toros de Las Ventas Madrid. Es muy triste que os tenga que comunicar esto pero mañana a partir de las 8 de la mañana debería entrar el equipo de nuestra gira para comenzar con el montaje del concierto y, a esta hora de día de hoy, no tenemos ninguna comunicación por parte de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento para que mañana podamos entrar en la plaza. Está claro que ni para la Comunidad ni para el Ayuntamiento esto supone preocupación alguna, pero yo no puedo seguir sin comunicaros que, en este momento, está en peligro la celebración del concierto", decía el artista.

El cantante ha explicado que este concierto lleva programado desde marzo y que ya están todas las entradas vendidas: "Tanto mi oficina de managment como yo, hemos hecho todo lo posible porque nos dieran una respuesta, ya que éramos conscientes de las últimas noticias al respecto, pero se han seguido celebrando corridas de toros y diferentes eventos, por lo que nosotros hemos seguido adelante con la organización prevista. El concierto está anunciado desde marzo y con todas las entradas vendidas".

Sin duda, Manuel no entiende como a pocos días del esperado concierto aún no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la Comunidad de Madrid: "¿Por qué no nos dan respuesta con el tiempo necesario para buscar un recinto alternativo? ¿Por qué no nos han dicho nada aún tres días antes del concierto? ¿Por qué se han seguido y se siguen celebrando eventos en la plaza y el nuestro no recibe una respuesta. A mí todo esto se me escapa del entendimiento y lamento muchísimo cualquier perjuicio que os pueda causar esta situación. Me sabe muy mal de verdad por cada uno de vosotros que tenéis la misma ilusión que yo por compartir este último concierto. No es el final deseado de una gira tan bonita. Tanto mi equipo como yo seguimos esperando respuesta por parte de las autoridades competentes. Todavía guardo esperanzas".