Las emotivas palabras que el hijo mayor de Céline Dion, René-Charles, ha dedicado a su padre en su funeral

La semana pasada saltaba la noticia del fallecimiento a los 73 años de René Angélil, marido y mánager de Céline Dion. Hoy 22 de enero se ha celebrado su multitudinario entierro en la Basílica Notre-Dame de Montreal donde hemos podido ver a Céline Dion muy afectada por el momento pero manteniendo la entereza. Justo a su lado, ha estado el hijo mayor de la pareja, René-Charles de 14 años, quien ha sido el mayor apoyo para la cantante.

Precisamente el joven ha sido el protagonista de uno de los instantes más emotivos de la ceremonia al dedicarle a su padre unas preciosas palabras con las que honra su memoria: "Él nunca perdía la oportunidad de decirnos que nos quería. Ahora, más que nunca, nos damos cuenta de lo excepcional que era tener un padre que nunca dudó en decir esas preciosas palabras", decía emocionado.

"Quince años no es mucho tiempo para conocer a un padre. Tuvo una vida muy ocupada, pero estábamos llegando a conocernos a través del golf, el póker, la carne ahumada y otras comidas maravillosas", lamentaba el hijo de Céline al perder a su padre tan joven.

Continuaba añadiendo: "Me has dejado muchos buenos recuerdos para compartir con mis hermanos pequeños. A medida que crezcan me aseguraré de transmitir lo que he aprendido de ti. Papá, te prometo aquí que todos viviremos de acuerdo a tus ideales. Eres un ejemplo muy difícil de seguir, pero con tu ayuda todo estará bien".

Para acabar con un simple y precioso: "Je t’aime, papa".