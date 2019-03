La emotiva despedida de Nacho a Chino tras conocerse su separación

Chino y Nacho han puesto fin a su relación musical. Han pasado diez años desde que ambos decidieran abandonar el grupo ‘Calle Ciega’ para formarse como dúo y, desde entonces, han cosechado una enorme cantidad de éxitos.

Pero dicen las malas lenguas que su separación se debe a que su amistad se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Son muchos los que aseguran que estos dos venezolanos no se soportan, aunque ellos han demostrado que todo está bien.

Y es que no hay más que ver las declaraciones que hace poco hizo Nacho en el programa ‘El Gordo y La Flaca’: “Sentí que estaba abandonando a mi familia. He dado lo que soy. NO tenemos nada que reprocharnos”.

Días antes, Chino confesaba a la agencia EFE: “No ha pasado nada, se trata de un descanso saludable”, y Nacho dejó abierta la posibilidad de volver a unirse en un futuro: “Cuando mi hijo Matías esté caminando y Chino tenga la disposición, a lo mejor nos reunimos otra vez”.

Al final de la entrevista, Nacho quiso enviarle un emotivo mensaje a su compañero: “A Chino aún no le he dado las gracias lo suficiente por estos diez años que estuvimos juntos. Estoy muy orgulloso de verlo con sus ganas de seguir adelante y espero que su carrear siga en ascenso como yo sé que va a ser”.

De hecho, juntos continúan cumpliendo con sus compromisos laborales, y hace nada estuvieron actuando en Punta Cana.