La emotiva carta que le ha dedicado el hermano de Christina Grimmie a la cantante tras su asesinato

La cantante de 22 años Christina Grimmie fallecía este sábado después de actuar en el teatro The Plaza Live de Orlando cuando su asesino le disparó tres balazos mientras firmaba autógrafos a la salida.

Sus fans y compañeros de profesión han lamentado durante todo el fin de semana la trágica notica, pero ha habido una persona que lo ha vivido con especial dolor, el hermano de Christina, Marcus, quien estaba junto a ella en el momento del asesinato.

Marcus actuó como un héroe al evitar que Kevin James Loibl, el asesino, siguiera disparando a los fans que se encontraban a las afueras del teatro, pero no pudo evitar la muerte de su amada hermana. Ahora ha querido dedicarle una conmovedora carta que ha publicado a través de Facebook.

"Por ahora estoy seguro que muchos de ustedes han oído que Christina ha fallecido a causa de unos disparos después de un show. Yo realmente no tengo mucho que decir acerca de eso, solo que estoy impresionado con las oraciones y apoyo. Prometo responder a todos cuando pueda", empezaba escribiendo.

"Christina fue más que mi hermana. Ella era un compañero en la vida. Una superestrella. Un tannto introvertida. Y amiga de todo el mundo. Verdaderamente. Pero sobre todo... Ella era mi hermana pequeña. Ella amaba al señor y a su familia y siempre estaba ahí para mí y honestamente no sé qué hacer sin ella".

Así, animaba a leer a todos los amigos y fans de la artista que compartieran sus recuerdos. "Pero por favor, si estás leyendo esto ahora, me encantaría que todos y cada uno de ustedes para publicar fotos de ti y de ella y / o recuerdos que tengo de ella hacia abajo en los comentarios. Lo cuidaré por siempre y para siempre. Así que por favor hacer eso por mí. Gracias a todos por lo tanto. El apoyo ha sido una locura y me siento una paz. Yo simplemente no tengo palabras. Los amo a todos", concluía.