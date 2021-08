La emocionante declaración de amor de Pedro Castro a Raquel del Rosario

Raquel del Rosario y Pedro Castro están más enamorados que nunca tras casi una década juntos. "Te amo con lo que dentro de mí está todavía sin terminar. Te amo con lo que dentro de mí todavía está cambiando", ha escrito Pedro en su última publicación de Instagram en honor a la canaria. El cineasta gallego ha usado una cita del poeta estadounidense Robert Bly para expresar el amor que siente por su mujer. Junto a las emocionantes palabras ha compartido una fotografía de la cantante en Todos Santos, Baja California Sur, en México.

"¡Nosotros 2.0! Transcendiendo miedos por separado para así crear más amor juntos. Agradecido por el Ángel que apareció en nuestras vidas para mostrarnos que nuestra luz se estaba apagando", escribió el gallego junto a otra foto con Raquel. El matrimonio, que está viviendo de forma habitual en California, reconoce que no todo es color de rosa en el amor y que a diario luchan por mejorar y avivar la llama del amor. Los seguidores no dudaron en dejar un comentario en la bonito foto: "Esa es una versión de valientes", escribió una seguidora celebrando la valentía de la pareja.

Durante esta década unidos han vivido grandes aventuras, como su boda en 2013, a la que decidieron no invitar a nadie y hacerla de la manera más íntima. "Siempre he pensado que una boda debe ser una celebración acorde a la personalidad de cada uno, y los dos lo tuvimos claro desde el principio: 'solos tú y yo'", afirmó Rosario en su blog. Otro de los momentos más emocionantes fue el nacimiento de sus dos hijos. La pareja decidió dar a luz en su propia casa, el mayor, Leo, en Gran Canaria y el menor, Mael, en Los Ángeles. "Miré a mi alrededor y observé por unos segundos a mi preciosa familia antes de cerrar los ojos", escribió la ex vocalista del grupo El sueño de Morfeo en Instagram.

El nacimiento de Leo causó mucha expectación en el matrimonio porque los sanitarios no daban con el diagnóstico definitivo del pequeño, que finalmente resultó ser autismo: "Al contrario de la reacción que ellos esperaban (lágrimas, negación, enfado…), yo sentí una sensación de alivio enorme. No porque alguien le hubiese puesto un nombre a lo que le pasaba a Leo, una 'etiqueta medica', sino porque supe que iba a empezar a trabajar con gente especializada", declaró la canaria en 2019.