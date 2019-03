Eminem sorprende a sus fans con un inesperado cambio de look

Eminen ha asistido a la premiere de 'The Defiant Ones' en Paramount Studios en Los Ángeles y no ha pasado desapercibido.

El cantante quiso compartir este momento con todos sus seguidores y publicó una imagen en su cuenta de Instagram con dos de sus grandes amigos, Dr. Dre y Kendrick Lamar. Pero los fans del rapero se quedaron flipando al ver el nuevo look del cantante de 'Not Afraid'.

Y es que Eminem se ha dejado barba, cosa que ha generando comentarios en redes como estos: "Eminem tiene barba. Lo he visto todo, damas y caballeros. Eminem tiene barba, el próximo álbum será una locura", decían algunos usuarios.

Si por algo se caracteriza el ganador de un Grammy es por no cambiar muy habitualmente de look, y es por esta razón que los fans del rapero se han quedado en shock al verlo con barba.