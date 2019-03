Eminem se despacha a gusto contra Justin Bieber y Lady Gaga en su último single

Eminem siempre se ha carecterizado por ser muy polémico, algo de lo que se enorgullece el propio cantante. Pero en esta ocasión creemos que no sabe dónde se está metiendo al ir contra dos de los grandes de la canción: Justin Bieber y Lady Gaga.

El rapero, ganador de un Grammy, acaba de lanzar un nuevo tema, bajo el nombre de ‘A kiss’. En él se despacha a gusto contra las dos estrellas del pop... De Justin Bieber no dice nada dulce, sino todo lo contrario. Para Eminem el pequeño canadiense es un ‘demonio’. Del chico de Selena Gomez dice que “el mal corre por él hirviendo”.

Y con Lady Gaga no es más suave, no. De la interprete de ‘Bad Romance’ insinúa que es un travestido... ¡Vamos! Que no se corta ni un pelo y no sabe que estos dos tienen un séquito de fans que no se andan con ‘chiquitas’.

Normalmente sus temas suelen ser éxitos absolutos, pero... ¿pasará lo mismo con este tema? ¿Habrá complot por parte de los seguidores de Gaga y Bieber para arruinar la carrera del conocido rapero?