Embargan a Paulina Rubio su mansión en Miami por no pagar a sus abogados

LLEVABA UN AÑO SIN PAGAR SUS HONORARIOS

Parece que los problemas no cesan para Paulina Rubio. Si hace unos días salía a la luz la noticia de que su ex marido, Nicolás Vallejo Nájera, la había denunciado por no pagar la manutención, ahora sus abogados le han embargado su mansión en Miami por no pagarles por sus servicios durante el último año. ¿Cómo acabará la cosa?