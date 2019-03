Elton John se casará en mayo con David Furnish para celebrar la nueva ley del matrimonio gayy en Inglaterra

LA PAREJA FORMALIZÓ SU UNIÓN CIVIL EN 2005 PERO AHORA SE CASAN

El pasado sábado se aprobaba en Inglaterra la nueva ley del matrimonio. Una feliz noticia de la que muchas celebrities no han tardado en hacerse eco, como ha sido el caso de Elton John y su pareja, David Furnish, quienes han anunciado su boda para el próximo mes de mayo. Ambos se unieron civilmente en el 2005 pero ahora se van a casar, como así lo ha señalado el propio Elton: "Esta ley [del matrimonio homosexual] está aquí, es una alegría y vamos a celebrarlo. No vamos a decir simplemente 'estamos unidos civilmente, no tenemos necesidad de casarnos'. Vamos a casarnos".