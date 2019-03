Elsa Pataky podría ser la culpable de la ruptura entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Tras los últimos acontecimientos vividos, no nos sorprendía nada la noticia de la ruptura entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Hasta el momento, la actitud provocadora, obscena y ordinaria de la cantante fue el motivo principal para que la pareja pusiera punto y final a su relación, aunque al parecer hay otro posible desencadenante con nombre y apellidos: ¡Elsa Pataky!

Según apunta 'Radar Online', la mujer del hermanísimo de Liam, Chris Hemsworth, no le hacía nada de gracia eso de tener a la ex Hanna Montana de cuñada. "Elsa no es nada fan de Miley, se pasó el último año rechazándola", confesaba una fuente cercana al entorno de los hermanos Hemsworth.

Además de la antipatía de Pataky hacia Cyrus, el medio también ha afirmado que la cantante sigue enamoradísima de Liam Hemsworth: "Miley quiere volver con Liam desesperadamente y cree que lo logrará porque ya lo ha conseguido en otras ocasiones. Sin embargo, para ello ha de vencer a Elsa, que está totalmente en contra de que vuelvan", confesaba la fuente.

Ya os avisábamos de que este culebrón iba para largo, seguiremos bien pendientes de cómo evoluciona este drama Cyrus-Hemsworth.