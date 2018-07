Ellie Goulding se ha visto obligada a cancelar dos conciertos de su gira mundial

La compositora y cantante inglesa, Ellie Goulding, que le dio voz a la Banda Sonora de 50 Sombras de Grey, con el tema Love Me Like You Do, ha tenido que cancelar dos conciertos en festivales que tenía previstos para el día 15 de julio en Letonia y otro en Finlandia al día siguiente.

"Siento que haya tenido que cancelar este fin de semana los festivales. Debido a la mala salud me han aconsejado no viajar", anunciaba Ellie en su perfil de Twitter. "Descubrí que tengo un problema en el corazón y tengo que hacérmelo ver" decía la cantante en otro tuit.

Ya en mayo, la estrella de la música había declarado que tenía muchas ganas de retomar su carrera musical, pero reconocía que en los últimos años había estado sometida a mucho estrés y necesitaba un descanso para alejarse de los escenarios. ¡Parece que Ellie ha tocado fondo!