Ellie Goulding y Lorde traicionan a Taylor Swift saliendo de fiesta con Katy Perry

El ‘team Swift’ no está pasando por su mejor momento después de que dos de las amiguísimas de Taylor, Lorde y Ellie Goulding, se hayan ido de fiesta con la mayor enemiga de la cantante: Katy Perry. Y es que parece que las artistas no se dieron cuenta de que estaban cometiendo una de las mayores traiciones que puede hacer una amiga sobre otra, solo por debajo de robarle en novio: salir de fiesta con su mayor enemiga y subir fotos de la divertida noche.

Las tres artistas, Perry, Lorde y Goulding, coincidieron en el famoso Chateau Marmont de Los Ángeles, donde no dudaron en sacar algunas fotos para presumir en las redes de lo bien que se lo estaban pasando. La instantánea recogía al grupo formado por las cantantes y otras amigas posando alegremente y dejando ver lo bien que iba la noche. Como no podía ser de otra manera, y embriagadas por la emoción del momento, las amigas de Swift no dudaron en subir inmediatamente la foto a sus correspondientes cuentas de Twitter e Instagram. Desde ese momento los comentarios y la polémica se desataron, y tanto Ellie como Lorde terminaron por borrar las fotos de sus perfiles alegando que “salían mal en ellas”.

La rivalidad entre Katy Perry y Taylor Swift es tan fuerte, que la cantautora de 25 años ha escrito una canción sobre su enemiga llamada ‘Bad blood’ (‘Mala sangre’). Por si esto fuera poco, tras el estreno del vídeo de la misma, Swift reveló a la prensa que la canción habla sobre una ex amiga que había intentado arruinar una de sus giras mundiales. ¿Será cierto lo que Taylor cuenta, o habrá sido algún guaperas el causante de la discordia? ¿Podrá perdonar Swift esta gran traición?