Elena Tablada recuerda a David Bisbal gracias a sus canciones…

CANTA EN DIRECTO ‘OYE EL BOOM’ EN ‘DANDO LA NOTA’

No hay nada más rebuscado que tener una ex pareja cantante y tener que interpretar sus canciones. Pues eso es lo que le pasó a Elena Tablada durante su participación en el programa de Jaime Cantizano: ‘Dando la Nota’. La diseñadora se arrancó con un tema muy veraniego del ricitos de España, ‘Oye el Boom’, aunque no parecía controlar mucho la letra…