Eleanor Calder se va de viaje con amigas para alejarse de Louis Tomlinson

Después de todos los rumores sobre los devaneos amorosos de Louis Tomlinson y la confirmación del embarazo de Briana Jungwirth, Eleanor Calder, ex gran amor del chico de One Direction, ha decidido escaparse unos días para pensar en sus planes de futuro y reflexionar sobre su relación con Louis.

La joven se ha marchado a Los Ángeles y Las Vegas a disfrutar de unas mini vacaciones junto a sus mejores amigas y, de paso, celebrar su 23 cumpleaños. A pesar de todo, ni la distancia le ha permitido mantener su mente alejada de Louis, quien le ha enviado un tierno regalo. "Eleanor recibió el mensaje más dulce de su cumpleaños de parte de Louis. Ella sigue en Los Ángeles con su mejor amiga, así que él le envió 23 girasoles, 23 rosas blancas y un elefante de peluche junto a una nota en la que le deseaba un feliz cumpleaños y le decía que piensa en ella", ha dicho una fuente cercana al cantante al portal HollywoodLife.com.

No es de extrañar que la ex de Tomlinson haya recibido este mensaje de parte del cantante, pues este ha manifestado en repetidas ocasiones que a pesar de que vaya a ser padre junto a Briana, su intención no es mantener una relación amorosa con ella, sino con Eleanor. "Es muy probable que Eleanor y Louis vuelvan juntos, pero no ahora. Él tiene que concentrarse en lo que tiene entre manos y así se lo ha explicado a Eleanor. Lo más importante para ella es que Louis le ha asegurado que si estuviese pensando en sentar la cabeza y formar una familia sería junto a ella", ha dicho la misma fuente al respecto.