Eleanor Calder se tatúa para olvidar su ruptura con Louis Tomlinson de One Direction

La exnovia de Louis Tomlinson, Eleanor Calder, está intentando reconstruir su corazón tras ver las imágenes del que hasta hace días era su chico en brazos de otra. Una difícil ruptura a la que Eleanor ha decidido plantar cara a base de tatuaje.

Aunque parece que el tatuaje elegido por la ex del componente de One Direction no ha sido el más apropiado. La joven de 22 años ha decidido grabarse en su muñeca una flecha, un dibujo que parece tener simbolismos con el nombre del grupo de Louis, en español: 'una dirección'.

¿Quiere decir que esta flecha le indica a Elenaor la nueva dirección que tiene que tomar su vida? Lo que está claro es que de momento la joven está encantada con su nuevo tatuaje y así lo ha demostrado publicando una imagen mientras se realizaba el tatuaje.