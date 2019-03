Edurne publica el videoclip de su nuevo single 'Painkiller'

Después de proclamarse vencedora absoluta de 'Tu Cara Me Suena', Edurne ha aprovechado que está en la cima para publicar el nuevo videoclip de su single, 'Painkiller'. No sabemos si después de tanto disfraz Edurne ha decidido colocárselos todos juntos porque no parece ella.

Y es que después de estar acostumbrados a su cara angelica y dulce, ahora parece que Edurne ha tomado el relevo de Lady Gaga o Madonna, y se ha dejado impregnar del estilo de las poperas con nombre propio.

Seguramente aparezcan en menos que canta un gallo a todos los fans de Gaga, Rihanna, Beyoncé… criticando la nueva estética de Edurne acusándole de copiona. Y es que parece que Edurne haya cogido a todas las haya metido en una cocktelera y su nuevo look es el resultado de esa mezcla. ¿A ti qué te parece?