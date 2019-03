Edurne habla sobre David de Gea y el caso Torbe: "Siempre confié plenamente en su inocencia"

Aunque desde que el nombre de David de Gea se vio relacionado con el caso Torbe, Edurne siempre ha demostrado que apoya a su novio tanto en lo malo como en lo bueno y siempre ha confiado en él.

Y así lo ha revelado ante los medios en el evento celebrado por Luxenter (firma de la que es imagen) en el recinto ferial de Ifema de Madrid: "Nunca tuve dudas. Siempre confié plenamente en la inocencia de David. Le he apoyado y he estado a su lado. No es cierto que todo este episodio haya debilitado nuestro noviazgo como se ha dicho en algunos sitios. Estamos mejor que nunca. Se ha sabido que todo era mentira y lo hemos vivido con tranquilidad, porque no ha sido una noticia real y yo eso lo sabía desde el primer momento", confesaba para ABC.

Edurne también ha revelado que de momento, y por muchas ganas que tenga la prensa de casar a la pareja, no tiene planes de boda con el guardameta del Manchester United: "Agradezco que me queráis casar, pero de momento no hay planes, vivimos el día a día. No me preocupa, lo importante es que juntos estamos felices".