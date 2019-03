Drake representa a Rihanna como el demonio durante un concierto

Drake ha incendiado las redes sociales y no sólo por su exitoso concierto en Toronto del pasado lunes, sino por las flameantes imágenes de Rihanna que incluyó durante la interpretación de su tema 'Days in the east', una canción inspirada en ella. Al comienzo de la canción, en las enormes pantallas del escenario se comenzaron a observar los números '666', cifra que representa a Satán. Conforme salía sucesivamente cada número, dos imágenes del rostro de Rihanna en llamas parpadearon en el escenario, provocando la confusión y el furor de los allí presentes. ¿Está Drake comparando a su ex con el mismísimo diablo? Desde luego, es lo que ha dado a entender a muchos y sino, juzguen ustedes mismos el vídeo.

La relación sentimental entre el rapero y la joven de Barbados empezó a hacerse eco en la prensa rosa en el año 2010, después de la colaboración de Drake en el tema 'What's my name' de Rihanna, una canción en la que ambos dieron rienda suelta a su increíble química tanto en el videoclip como en las numerosas actuaciones de la canción en directo. Su relación se vio enturbiada por el fuerte altercado que protagonizaron Drake y Chris Brown (ex de Rihanna) en el interior de una discoteca en 2012, aunque ambos parecen haber dejado sus rencillas atrás pues recientemente se les ha fotografiado juntos en un estudio de grabación.

Este mismo año, Rihanna ha cantado en varias ocasiones el tema 'Take care' en el que colabora con el rapero y la complicidad entre los dos volvió a ser evidente, despertando nuevos rumores de romance.

Sin embargo, Drake parece estar bastante disgustado con Rihanna, tanto que su enfado le ha llevado a representar a la cantante como un demonio.