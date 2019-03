Drake para su concierto para ayudar a una chica que estaba siendo acosada

Drake ha tenido una reacción muy aplaudida durante uno de sus últimos shows, y es que el cantante tuvo que interrumpir su concierto para evitar que una mujer fuera agredida sexualmente.

Mientras cantaba el tema 'Know Yourself', el ganador de un Grammy señaló a un hombre de entre el público y le dijo: "si no dejas de poner tus manos encima de las mujeres voy a bajar ahí y te voy a partir la cara”. Después de añadir que no estaba de broma repitió: “Si no paras de acosar a las chicas te voy a patear el trasero".

Drake ha sido la última celebrity en pronunciarse en contra del acoso sexual a raíz de las numerosas denuncias que están saliendo a la luz de personas de la talla de Harvey Weinstein, Brett Ratner y Kevin Spacey.